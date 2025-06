Roma Cherubini | Spero di partire in ritiro voglio farmi trovare pronto

Luigi Cherubini è pronto a scrivere il prossimo capitolo della sua carriera con la Roma! Dopo un’importante esperienza in Serie B, dove ha dimostrato il suo talento con 3 gol e 5 assist, il giovane fantasista si prepara a brillare nella capitale. La sua determinazione è il riflesso di una nuova generazione di calciatori italiani, pronta a conquistare palcoscenici sempre più importanti. Chi sarà il prossimo talento a emergere?

Dopo una stagione in prestito alla Carrarese in Serie B, condita da 3 gol e 5 assist, Luigi Cherubini si prepara a fare ritorno alla Roma. Il fantasista classe 2004 ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, raccontando del brutto periodo vissuto nel gennaio dello scorso anno: “ Si parlava di mercato, ma la realtà è che prendo una botta al ginocchio destro a ridosso del mio compleanno. Vent’anni. Faccio una risonanza che nota un’anomalia all’altro ginocchio, il sinistro. Con la Roma approfondiamo subito e non posso che ringraziare a vita la società per come mi ha supportato. Controlliamo tutto e scopriamo che è una cisti, da asportare immediatamente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it