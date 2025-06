Roma celebra la Festa della Repubblica | musei aperti gratuitamente il 2 giugno 2025

Il 2 giugno 2025, Roma si veste a festa per la celebrazione della Repubblica! Musei aperti gratuitamente offriranno l'opportunità di esplorare la cultura e la storia italiana in un'atmosfera di condivisione. Questo evento non solo celebra l'identità nazionale, ma si inserisce in un trend crescente di valorizzazione del patrimonio culturale. Non perdere l'occasione di vivere un giorno di arte e cultura, accessibile a tutti!

Tutte le iniziative culturali nella Capitale per la festa della Repubblica: musei, cinema, arte per tutti i cittadini.

Festa del, la parata del 2 giugno a Roma: Frecce Tricolori e Mattarella ai Fori; Festa della Repubblica 2025: guida agli eventi; 2 giugno 2025, tutti gli eventi in programma per la Festa della Repubblica; 2 Giugno: Festa della Repubblica.

Festa della Repubblica a Roma: negozi e centri commerciali aperti oggi, lunedì 2 giugno?

La Festa della Repubblica, che si celebra oggi 2 giugno a Roma, è una giornata di eventi e ricordo. Ma molti si chiedono: negozi e centri commerciali sono aperti?

Festa della Repubblica 2025: dove vedere la parata del 2 giugno a Roma

Il 2 giugno 2025 Roma celebra il 79° anniversario della Repubblica Italiana con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali

Italia celebra la 79ª Festa della Repubblica: Mattarella e Meloni alla cerimonia all’Altare della Patria

Le celebrazioni ufficiali sono iniziate questa mattina all'Altare della Patria a Roma, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d'alloro sulla Tomba del Milite Ignoto