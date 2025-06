Rolanda Garros | Sinner ai quarti contro Bublik Eliminato in tre set il russo Rublev

Jannik Sinner conquista i quarti di finale del Roland Garros con una vittoria schiacciante su Rublev, dimostrando il suo talento in continua ascesa. Affronterà ora l'imprevedibile Alexander Bublik, reduce da un'inaspettata eliminazione di Jack Draper. In un torneo che celebra la freschezza del tennis giovanile, Sinner rappresenta una nuova generazione pronta a scrivere la storia. Chi avrà la meglio in questa sfida decisiva? Restate sintonizzati!

Vola ai quarti di finale del Roland Garros, Jannik Sinner. Batte in tre set il russo Andrey Rublev: 6-1 6-3 6-4, in due ore di gioco e affronterà Alexander Bublik. Il kazako ha eliminato a sorpresa la testa di serie numero 5 Jack Draper

