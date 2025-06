Roland Garros Zverev e Djokovic ai quarti Continua la favola Boisson

Il Roland Garros si infiamma con Zverev e Djokovic ai quarti, ma gli occhi sono tutti su Boisson, la giovane promessa che sta scrivendo la sua favola tennistica. Mentre i campioni consolidano la loro leggenda, il talento emergente ci ricorda che il futuro del tennis è luminoso. Chi sarà il prossimo protagonista a sorprendere tutti? Non perdere l’occasion per scoprire se l'outsider continuerà la sua corsa verso la gloria!

Anche Zverev e Djokovic hanno prenotato un posto per i quarti di finale del Roland Garros. Aggiunto un altro capitolo alla favola di Boisson Alexander Zverev ha staccato il pass per i quarti di finale del Roland Garros, così come Novak Djokovic, tornato a disputare partite di ottimo livello e giocando il suo tennis, cosa che si era un po’ persa nei mesi passati. Non sorprende, in ogni caso, che i due tennisti che navigano da anni nella top 10 abbiano tagliato questo traguardo. A sorprendere è la giovane LoĂŻs Boisson, che si è aggiudicata i quarti di finale da giocatrice “in casa” ma da sfavorita in un tabellone che sembrava un’impresa quasi impossibile. 🔗 Leggi su Sportface.it

