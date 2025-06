Roland Garros Sinner straripante | batte Rublev in tre set e vola ai quarti

Jannik Sinner continua a brillare al Roland Garros, travolgendo Rublev in un match dominato con un punteggio netto di 6-1, 6-3, 6-4. La sua incredibile forma mette in luce non solo il talento del giovane italiano, ma anche la rinascita del tennis azzurro nel panorama mondiale. Con i quarti di finale in vista, gli appassionati non possono fare a meno di sognare un altro capitolo storico per il tennis italiano!

Con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 Sinner si sbarazza anche di Rublev e arriva ai quarti di finale del Roland Garros dove affronterà il kazako Bublik. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Roland Garros, Sinner straripante: batte Rublev in tre set e vola ai quarti

