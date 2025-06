Roland Garros Sinner rullo compressore | elimina Rublev in tre set e va ai quarti

Jannik Sinner dimostra ancora una volta di essere inarrestabile, eliminando Rublev con un impressionante 6-1, 6-3, 6-4 ai quarti di finale del Roland Garros. Questo successo non è solo una vittoria personale, ma segna un momento cruciale per il tennis italiano, sempre più protagonista sulla scena mondiale. Sinner, con il suo gioco esplosivo e strategico, incarna la nuova generazione che sta riscrivendo la storia del tennis. Chi lo fermerà ?

Parigi, 2 giugno 2025 – Il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros proseguirà ai quarti di finale. Il tennista italiano ha sconfitto in tre set Andrey Rublev nel turno degli ottavi di finale dello Slam parigino, concluso sul punteggio di 6-1, 6-3, 6-4. Il numero uno nel ranking ha dapprima stordito il rivale russo con un set quasi perfetto, concluso in mezz'ora di gioco, salvo poi assistere alla crescita del rivale dall'altra parte della rete. Il tennista numero 15 al mondo ha infatti provato a reagire nel secondo set, dove ha comunque incassato due break, e ha fatto meglio nel terzo, equilibrato fino al break del decimo game. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roland Garros, Sinner rullo compressore: elimina Rublev in tre set e va ai quarti

