Jannik Sinner brilla ai quarti di finale del Roland Garros 2025, eliminando senza difficoltà Rublev con un secco 6-1, 6-3, 6-4. Questo successo non è solo una vittoria personale, ma rappresenta anche la crescente potenza del tennis italiano sulla scena mondiale. Con Bublik come prossimo avversario, tutti gli occhi sono puntati su Sinner: riuscirà a mantenere alta la concentrazione e continuare il suo cammino verso la gloria?

(Adnkronos) – Jannik Sinner vola ai quarti di finale del Roland Garros 2025. Il numero 1 del ranking ha battuto in tre set il russo Andrey Rublev, negli ottavi dello Slam francese. Per l'azzurro, match dominato fin dalle prime battute: il punteggio finale (6-1 6-3 6-4) racconta un match controllato da subito, con pochi errori . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roland Garros, Sinner elimina Rublev senza fatica. Ora Bublik

