Roland Garros Sinner contro Rublev | chi passa affronterà Bublik Primo set 6-1 | LIVE

Al Roland Garros, la sfida tra Sinner e Rublev tiene incollati gli appassionati: 6-1 nel primo set per il nostro talento. Ma non è solo una partita: è il confronto di generazioni, dove il numero 1 al mondo cerca vendetta contro chi lo ha già battuto. Chi avrà la meglio affronterà Bublik, un incontro che promette scintille! L’emozione del tennis si mescola alla rivalità, chi vincerà?

Il numero 1 al mondo affronta il russo che nell'ultimo anno è uno dei pochi ad aver battuto l'altoatesino. Al Centrale del Roland Garros i due si contendono i quarti

