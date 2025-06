Roland Garros Sinner contro Rublev | 6-1 6-3 | LIVE

Sinner sta dominando il match contro Rublev con un impressionante 6-1, 6-3 ai quarti di finale del Roland Garros. Questo confronto non è solo una battaglia sul campo, ma un’incarnazione della nuova generazione del tennis, che mette a confronto talento e resilienza. Rublev, uno dei pochi a sconfiggere Sinner nell’ultimo anno, è pronto a lottare fino all’ultima palla. Chi avrà la meglio? La risposta potrebbe riscrivere la storia del tennis!

Il numero 1 al mondo affronta il russo che nell'ultimo anno è uno dei pochi ad aver battuto l'altoatesino. Al Centrale del Roland Garros i due si contendono i quarti

Roland Garros: Sinner vince anche il secondo set con Rublev DIRETTA e FOTO

ansa.it scrive: Roland Garros: in campo Sinner - Rublev L'azzurro ha vinto il primo set 6-1 e il secondo 6-3 DIRETTA e FOTO degli ottavi di finale del torneo parigino del Grande Slam.

Roland Garros, oggi Sinner-Rublev - Il match in diretta

Come scrive msn.com: Oggi, lunedì 2 giugno, Jannik Sinner affronta Andrey Rublev agli ottavi del Roland Garros. Segui il match in diretta ...

Sinner-Rublev diretta Roland Garros: il risultato di Jannik, tennis oggi live

Secondo msn.com: Il numero uno del mondo affronta il russo a caccia della qualificazione ai quarti di finale dell'Open di Francia: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ...