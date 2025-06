Roland Garros | Sinner ai quarti contro Bublik Eliminato in tre set il russo Rublev

Jannik Sinner conquista i quarti di finale del Roland Garros con una straordinaria vittoria su Andrey Rublev, lasciando il segno con un secco 6-1, 6-3, 6-4. Un match che segna un'importante tappa nel percorso del giovane talento italiano, pronto a sfidare Alexander Bublik, sorprendente eliminatore di Jack Draper. La tensione cresce: l'Italia torna a sognare nel grande tennis! Chi sarĂ il prossimo protagonista?

Vola ai quarti di finale del Roland Garros, Jannik Sinner. Batte in tre set il russo Andrey Rublev: 6-1 6-3 6-4, in due ore di gioco e affronterĂ Alexander Bublik. Il kazako ha eliminato a sorpresa la testa di serie numero 5 Jack Draper L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Roland Garros: Sinner ai quarti contro Bublik. Eliminato in tre set il russo Rublev

