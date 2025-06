Roland Garros Musetti vola ai quarti | battuto anche Rune ora c’è Tiafoe

Lorenzo Musetti continua a stupire al Roland Garros, battendo il talentuoso Rune e guadagnandosi un posto nei quarti. Questo giovane tennista sta dimostrando di essere una delle promesse più solide della stagione sulla terra battuta, con due semifinali e una finale nei Masters 1000. Ora, la sfida con Tiafoe si preannuncia elettrizzante: chi avrà la meglio? Non perdere l'opportunità di seguire questo talento in ascesa!

Nella stagione della terra battuta Musetti ha conquistato due semifinali e una finale nei Masters 1000. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roland Garros, Musetti vola ai quarti: battuto anche Rune, ora c’è Tiafoe

