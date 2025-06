Roland Garros | Musetti incanta Parigi e vola ai quarti Rune battuto in quattro set

Lorenzo Musetti incanta Parigi e segna un momento storico per il tennis italiano, volando ai quarti di finale di Roland Garros. La sua vittoria su Holger Rune in quattro set non è solo un trionfo personale, ma dimostra come la nuova generazione di tennisti italiani stia conquistando il palcoscenico mondiale. Con colpi da maestro e una grinta da vero campione, Musetti potrebbe essere l'eroe che tutti stavamo aspettando. È tempo di sognare in grande!

Lorenzo Musetti ha danzato sulla terra rossa come su un palcoscenico. Il Centrale lo ha accompagnato tra colpi in corsa, silenzi carichi e applausi crescenti. Prima un passante imprendibile, poi un lungolinea che sembrava uscito da un sogno, infine quell'urlo liberatorio dopo tre ore di battaglia. L'azzurro ha sconfitto Holger Rune con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-3, 6-1, staccando il pass per i quarti di finale del Roland Garros. Un match nervoso e scintillante. La partita è iniziata con un break immediato, firmato Musetti, che ha imposto da subito un ritmo alto, approfittando di un Rune falloso e nervoso.

