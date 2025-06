Roland Garros Musetti è da record Il primato speciale dell’azzurro

Lorenzo Musetti scrive la storia del tennis italiano al Roland Garros! Con la sua straordinaria vittoria sugli ottavi contro Holger Rune, il giovane talento è diventato il primo azzurro a conquistare i quarti di finale del prestigioso torneo sulla terra rossa. Un traguardo che non solo esalta il suo talento, ma rappresenta anche un momento cruciale per il tennis nel nostro paese, sempre più protagonista sui grandi palcoscenici internazionali. È solo l'inizio!

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti sempre più al centro del tennis azzurro. Anche grazie alla 'sua' terra rossa. La spettacolare vittoria arrivata agli ottavi del Roland Garros contro Holger Rune ha regalato al numero 7 del ranking Atp un record tutto suo. A Parigi, Lorenzo è diventato il primo italiano riuscito a raggiungere i quarti in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roland Garros, Musetti è da record. Il primato speciale dell’azzurro

Leggi anche Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Roland Garros - Lorenzo Musetti piega la resistenza di Navone e va agli ottavi di Parigi: gli highlights del suo match; Roland Garros, Musetti batte Navone e agli ottavi sfiderà Rune; Musetti bello di notte: la vittoria su Rune in 210; Roland Garros, Musetti liquida Galan e avanza al terzo turno. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Roland Garros, Musetti è da record. Il primato speciale dell'azzurro

Lo riporta msn.com: (Adnkronos) - Lorenzo Musetti sempre più al centro del tennis azzurro. Anche grazie alla 'sua' terra rossa. La spettacolare vittoria arrivata agli ottavi del Roland Garros contro Holger Rune ha regala ...

Musetti chef al Roland Garros dopo il successo su Rune: il video dell'azzurro è virale

Riporta corrieredellosport.it: Al termine del match degli ottavi vinto contro il danese, l'azzurro si è messo ai fornelli in piena notte condividendo il momento sui social: tutti i dettagli ...

Musetti-Tiafoe al Roland Garros, dove vedere in tv e streaming

Riporta sport.sky.it: Il match tra Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe, valido per i quarti di finale del Roland Garros 2025, è in programma martedì 3 giugno come terzo match dalle 11 sul Philippe Chatrier. Il match sarà in ...