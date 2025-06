Roland Garros Jannik Sinner travolge Rublev Ora ai quarti trova il kazako Bublik

Jannik Sinner continua la sua corsa trionfale al Roland Garros 2025, travolgendo Rublev con un secco 6-1 6-3 6-4. Con il suo gioco esplosivo e strategico, il giovane talento non solo conquista il pubblico, ma si conferma come uno dei favoriti per la vittoria finale. Ora lo attende il kazako Bublik, autore di una sorprendente eliminazione di Draper. Sarà un quarto di finale da non perdere, dove la grandezza del tennis incontra l'impre

Jannik Sinner ai quarti di finale del Roland Garros 2025. Il numero uno del mondo batte in tre set il russo Andrey Rublev: 6-1 6-3 6-4, in due ore di gioco, il punteggio in favore del semifinalista della passata edizione, che affronterà ai quarti Alexander Bublik. Il kazako ha eliminato a sorpresa la testa di serie numero 5 Jack Draper. Sinner affronterà Bublik per la quinta volta in carriera: 3-1. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Roland Garros, Jannik Sinner travolge Rublev. Ora ai quarti trova il kazako Bublik

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l'elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Sinner al Roland Garros: "Contento di averla chiusa in tre set con Rublev"

Jannik Sinner soddisfatto al termine del match dominato con Andrey Rublev: "Sono contento di averla chiusa in tre set, in uno Slam una partita può cambiare rapidamente. E' stata una buona prestazione"

Sinner vola ai quarti al Roland Garros 2025: travolto Rublev, ora c’è Bublik. Quando si gioca, orario e dove vedere la partita in tv

Sinner irresistibile: vince contro Rublev e vola ai quarti di finale del Roland Garros dove ad attenderlo c'è il kazako Bublik. "Felice e orgoglioso, tempesta di emozioni", ha commentato l'azzurro.

Roland Garros, Jannik Sinner è ai quarti: battuto Rublev 6-1, 6-3, 6-4

Il tennista azzurro numero 1 al mondo ora sfiderà il kazako Bublik al prossimo turno. Nel doppio femminile, Errani e Paolini hanno conquistato i quarti. Eliminati, agli ottavi del doppio maschile