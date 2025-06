Roland Garros ecco quando gioca Musetti contro Tiafoe | orario e dove vederla

Lorenzo Musetti scrive la storia! Per la prima volta ai quarti di finale del Roland Garros, il giovane talento italiano sfiderà Frances Tiafoe in un incontro che promette emozioni forti. Gli appassionati di tennis sono in trepidante attesa: l'incontro si giocherà a... non perdere l'occasione di tifare per lui! In un torneo che celebra il riscatto dei giovani, Musetti rappresenta la nuova generazione pronta a brillare.

Lorenzo Musetti è per la prima volta in carriera ai quarti del Roland Garros: ecco quando dovrà sfidare Tiafoe Dopo un match con vista su Parigi di notte, Lorenzo Musetti si è conquistato i suoi primi quarti di finale al Roland Garros spazzando via Holger Rune in quattro set. Dopo una situazione di parità al termine del secondo, in cui il danese aveva rimontato lo svantaggio, l’italiano ha fatto la voce grossa e si è imposto con fisicità, tattica e precisione con un finale di 7-5 3-6 6-3 6-2. L’italiano si è confermato in crescita e uno degli avversari da tenere d’occhio con l’avanzare del torneo. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Cosa riportano altre fonti

Musetti sfida Navone al 3° turno: quando e dove vederlo in tv; Musetti-Navone, terzo turno Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Ritorno a Parigi: Lorenzo Musetti al Roland Garros 2025 da bronzo Olimpico · Tennis ATP; Roland Garros 2025, Musetti e Paolini in campo: programma e orari tv. 🔗Ne parlano su altre fonti

Quando gioca Lorenzo Musetti al Roland Garros: i precedenti con Tiafoe

Come scrive sportal.it: Con un’altra prestazione magistrale, Lorenzo Musetti ha piegato in quattro set Holger Rune qualificandosi per la prima volta in carriera ai quarti di finale del Roland Garros. Il tennista carrarino an ...

Musetti-Tiafoe al Roland Garros, dove vedere in tv e streaming

Riporta sport.sky.it: Il match tra Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe, valido per i quarti di finale del Roland Garros 2025, è in programma martedì 3 giugno come terzo match dalle 11 sul Philippe Chatrier. Il match sarà in ...

Musetti, quando gioca contro Tiafoe e dove vedere la partita in tv e streaming

Da msn.com: Il Roland Garros entra nel vivo con i quarti di finale. Lorenzo Musetti, uno dei giocatori più in forma del circuito, -dopo avere eliminato Rune in 4 set- ha come obiettivo quello di ...