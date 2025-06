Roland Garros Djokovic passeggia contro Norrie e vola ai quarti Ora Zverev

Novak Djokovic continua la sua marcia trionfale al Roland Garros, eliminando Cameron Norrie con un netto 6-3, 6-2, 6-2. Una prestazione che segna la sua centesima vittoria a Parigi e lo proietta verso il quarto di finale contro Zverev. In un torneo che sta riservando emozioni e sorprese, il serbo dimostra una forma invidiabile: riuscirà a conquistare il suo ventesimo Slam? La lotta è più accesa che mai!

(Adnkronos) – Novak Djokovic vola ai quarti di finale del Roland Garros. Il serbo ha battuto il tennista britannico Cameron Norrie in tre set (6-3 6-2 6-2) negli ottavi dello Slam francese, in poco più di due ore di gioco, conquistando così la sua centesima vittoria a Parigi. Nel prossimo turno del Roland Garros, Djokovic . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roland Garros, Djokovic passeggia contro Norrie e vola ai quarti. Ora Zverev

Leggi anche Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Djokovic c'è: prestazione solida, Misolic battuto e ora Norrie agli ottavi; Roland Garros, Djokovic il grande protagonista. E il tennis conquista la moda; Djokovic beccato in bici per le strade di Parigi: È stato pericoloso, da pazzi. Non lo rifarei; Roland Garros, Djokovic avanti in una Parigi in festa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Roland Garros Atp: tutte

Secondo gazzetta.it: Il successo su Norrie regala al serbo i quarti ma anche un traguardo storico. Super Rafa è arrivato a 112. E gli altri Slam? Nole è a quota 99 a Melbourne e 97 a Wimbledon, vede altri ...

Novak Djokovic avanza ai quarti di finale del Roland Garros dopo la centesima gara a Parigi

Da msn.com: Djokovic sconfigge Norrie in tre set e si prepara ad affrontare Zverev nei quarti di finale del Roland Garros.

Roland Garros - Djokovic supera agevolmente Norrie e raggiunge Zverev ai quarti

Come scrive tennisworlditalia.com: Sono diventati due i tennisti in grado di portare a casa almeno 100 partite al Roland Garros, perché al club di cui faceva parte solo Rafael Nadal ( 112) si è iscritto pochi minuti fa Novak Djokovic.