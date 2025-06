Roland Garros Alcaraz e il super-punto che non vale – Video

Carlos Alcaraz, il fenomeno del tennis spagnolo, stupisce ancora al Roland Garros 2025 con un super punto che, incredibilmente, annulla da solo. Questo gesto non è solo un segno di sportività, ma riflette un trend crescente tra gli atleti: il fair play come valore imprescindibile. In un’epoca in cui la pressione è altissima, Alcaraz ci ricorda che la vera classe si mostra anche nei momenti più inaspettati. Non perdere l’occasione di rivederlo!

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz fa un punto straordinario ma lo annulla da solo. Negli ottavi di finale del Roland Garros 2025, nel match vinto contro lo statunitense Ben Shelton, lo spagnolo campione in carica è stato protagonista di un gesto tecnico prodigioso all'inizio del secondo set e, subito dopo, ha dato una grande dimostrazione di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

