Roland Garros 2025 un perfetto Sinner elimina Rublev | l’Azzurro vola ai quarti di finale

Jannik Sinner continua a incantare Parigi! Con una prestazione magistrale, ha eliminato Andrey Rublev in un match dominato dal primo all'ultimo set, guadagnandosi così un posto nei quarti di finale del Roland Garros 2025. Questo trionfo non solo consolida il suo status di numero 1 del mondo, ma segna anche un momento storico per il tennis italiano. Sarà lui il nuovo re di Francia? La sfida è aperta e l’attesa cresce!

Parigi, 2 giugno 2025 – Jannik Sinner vola ai quarti di finale del Roland Garros 2025. Il numero 1 del ranking ha battuto in tre set il russo Andrey Rublev, negli ottavi dello Slam francese. Per l’azzurro, match dominato fin dalle prime battute: il punteggio finale (6-1, 6-3, 6-4) racconta un match controllato da subito, con pochi errori soprattutto in avvio. Il primo set vola via in poco più di mezz’ora, il secondo in 42 minuti. Si allunga il terzo (circa 50 minuti), in cui Sinner e Rublev danno battaglia sul servizio. Sinner strappa il break sul 5-4 e la chiude in poco più di due ore. Jannik adesso affronterà al prossimo turno Alexander Bublik, numero 62 del ranking. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

