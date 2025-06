roland garros 2025 spettacolare impresa di bublik djokovic e zverev si sfideranno nei quarti di finale

Il Roland Garros 2025 si conferma palcoscenico di emozioni, con Bublik che compie un'impresa memorabile, mentre Djokovic e Zverev si preparano a una sfida elettrizzante nei quarti di finale. In un torneo caratterizzato da colpi di scena, l'attesa cresce per vedere se il campione serbo potrà mantenere il suo dominio. Un punto interessante? La resilienza di questi atleti dimostra che la lotta per il titolo è più intensa che mai!

Il torneo di singolare maschile del Roland Garros completa gli ottavi di finale con la disputa dei match valevoli per la parte bassa del tabellone. Alexander Zverev approfitta del ritiro di Griekspoor per superare il turno e guadagnarsi la sfida contro Novak Djokovic, vincitore in tre set su Cameron Norrie. Continua, e non sembra avere alcuna voglia di terminare, la splendida favola di Alexander Bublik. Il kazako, dopo aver perso il primo set, esce prepotentemente alla distanza, piega 5-7 6-3 6-2 6-4, in due ore e trentaquattro minuti, Jack Draper, testa di serie numero 5, e conquista, per la prima volta in carriera, i quarti di finale di un torneo dello Slam.