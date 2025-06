roland garros 2025 sinner sfida rublev per i quarti di finale

L'attesa cresce al Roland Garros 2025, dove Jannik Sinner si prepara a sfidare Andrey Rublev nei quarti di finale. In un torneo che celebra il tennis di alto livello, l'italiano punta a scrivere la storia e riportare il titolo a casa. Con l'onda di entusiasmo degli appassionati, questa sfida potrebbe segnare un passo decisivo verso un’epoca d’oro per il tennis italiano. Rimanete sintonizzati: la magia di Parigi è solo all'inizio!

La seconda settimana del Roland Garros inizia con i match valevoli per gli ottavi di finale della parte alta del singolare maschile e quelli della parte bassa del singolare femminile. L’Italia schiera la sua punta di diamante per continuare il cammino di avvicinamento ad una conclusione auspicata da tutti gli appassionati, la sfida per il titolo tra i primi due giocatori del mondo. Torna in campo animato dalla ferma intenzione di proseguire lo scintillante cammino compiuto fin qui Jannik Sinner. Il numero uno del mondo ha dato spettacolo nell’incontro dei sedicesimi dominando in lungo e in largo un cliente insidioso come il ceco Jiri Lehecka. 🔗 Leggi su Oasport.it