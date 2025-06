Roland Garros 2025 Sinner batte Rublev in tre set e vola ai quarti

Jannik Sinner continua a incantare al Roland Garros 2025, battendo Rublev in un match dominato con un punteggio netto di 6-1, 6-3, 6-4. Con questa vittoria, l'azzurro non solo dimostra il suo talento ma anche la crescente competitività del tennis italiano a livello mondiale. Ai quarti di finale, Sinner si prepara a scrivere un altro capitolo della sua straordinaria avventura. Riuscirà a conquistare Parigi? La tensione è alle stelle!

Jannik Sinner vola ai quarti di finale del Roland Garros 2025. L’azzurro continua il suo percorso netto e vince in tre set anche il suo match degli ottavi, contro il russo Andrey Rublev, numero 15 del ranking mondiale Atp. 6-1, 6-3, 6-4 il punteggio per Sinner in un match che è durato in totale due ore e un minuto. Nei quarti, l’italiano affronterĂ il kazako Bublik, che poche ore prima era stato autore di un’impresa contro il numero 5 del mondo Jack Draper. 72 – Jannik Sinner has claimed a 72nd Men’s Singles match win at a Grand Slam event, surpassing Fabio Fognini (71) for the most of any Italian in the Open Era. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roland Garros 2025, Sinner batte Rublev in tre set e vola ai quarti

