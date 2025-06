Roland Garros 2025 risultati tabellone femminile 2 giugno | Boisson elimina Pegula! Ok Gauff

Il Roland Garros 2025 continua a riservare emozioni forti! Nella parte bassa del tabellone femminile, la giovane Loïs Boisson sorprende tutti e conquista un posto nei quarti di finale, eliminando la favorita Pegula. La competizione si fa sempre più accesa, con tenniste in ascesa come la russa Mirra Andreeva pronte a scrivere la storia. Riuscirà Boisson a continuare il suo sogno nel torneo parigino? Non perdetevi i prossimi match!

Si completa gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare femminile del Roland Garros 2025 di tennis, ormai privo di italiane: in campo la parte bassa del main draw. La grande sorpresa è data dal passaggio ai quarti della wild card transalpina Loïs Boisson. La testa di serie numero 6, la russa Mirra Andreeva, elimina l’ australiana Daria Kasatkina, numero 17, con lo score di 6-3 7-5, maturato in un’ora e 35 minuti di gioco. Nel primo set la russa piazza il break decisivo nell’ottavo game e poi vince per 6-3, mentre nella seconda frazione Andreeva dal 3-1 finisce sotto 3-5, ma annulla un set point nel decimo game e chiude i conti sul 7-5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, risultati tabellone femminile 2 giugno: Boisson elimina Pegula! Ok Gauff

Leggi anche Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Ne parlano su altre fonti

Roland Garros 2025: tutte le partite e i risultati LIVE · Tennis ATP e WTA; Roland Garros, i risultati di oggi: Alcaraz e Rune agli ottavi; RECAP, Day 4: tris italiano al terzo turno, Rune chiude in bellezza; Roland Garros 2025, i risultati di oggi: gli italiani in diretta. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roland Garros, i risultati di oggi: Djokovic e Draper agli ottavi

sport.sky.it scrive: Il serbo ha battuto l'austriaco Misolic con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2 e agli ottavi affronterà il britannico Norrie. Successo anche per Draper che ha sconfitto il brasiliano Fonseca in tre set. Il ...

Roland Garros 2025: Sinner al Top, Trionfi e Delusioni Italiane

Lo riporta dailyexpress.it: Il Roland Garros 2025 è stato un torneo ricco di emozioni, conferme e sorprese per i tennisti di tutto il mondo. Sulla terra battuta parigina si ...

Diretta Roland Garros 2025, Musetti recupera contro Navone ed è agli ottavi. Programma e risultati oggi 30 maggio

Come scrive sport.virgilio.it: Roland Garros 2025, venerdì 30 maggio 2025, programma e risultati, conferenze in tempo reale. Musetti, Jasmine Paolini e Matteo Gigante in campo ...