Il secondo lunedì del Roland Garros 2025 è un’occasione imperdibile per gli appassionati di tennis e non solo. Mentre Jannik Sinner si prepara a brillare sul Court Philippe Chatrier, il mix di emozioni tra singolari e doppi promette spettacolo. Questo giorno, che coincide con una pagina fondamentale della storia italiana, ci ricorda quanto lo sport possa unire culture e passioni. Rimanete sintonizzati per un'esperienza che va ben oltre il tennis!

Si tinge anche d’azzurro il secondo lunedì del Roland Garros. Singolare, doppio maschile, doppio femminile, doppio misto: c’è un po’ di tutto in questo giorno che, oltre a ricordare la giornata cruciale per eccellenza della storia della Repubblica Italiana, ha tanto da raccontare a Parigi. Sul Court Philippe Chatrier torna in sessione serale Jannik Sinner, che giusto sette giorni fa vi aveva dovuto affrontare Arthur Rinderknech, che aveva il pubblico di casa a favore. Stavolta c’è Andrey Rublev, con il russo che sta provando a risalire, ma con il quale il numero 1 del mondo sa come regolarsi. Ma è anche giorno di doppi: Sara Errani cerca sia i quarti di finale in quello femminile con Jasmine Paolini che la semifinale in misto con Andrea Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025 oggi: orari 2 giugno, ordine di gioco, tv, streaming

