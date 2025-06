Roland Garros 2025 Musetti | Una sensazione incredibile molto orgoglioso di me

Lorenzo Musetti scrive la storia al Roland Garros 2025, raggiungendo i quarti di finale e confermandosi come uno dei talenti più promettenti del tennis mondiale. Con una vittoria su Holge Rune, l’Azzurro non solo esprime il suo orgoglio ma incarna anche la nuova generazione italiana che sta conquistando le scene internazionali. È il momento di sognare in grande: Musetti ci ricorda che il futuro del tennis è tutto da scrivere!

Parigi – Uno strepitoso Lorenzo Musetti conquista i quarti di finale al Roland Garros 2025. E per l’Azzurro è il secondo quarto di finale ottenuto in uno Slam in Era Open, in carriera. Il momento eccezionale del suo viaggio nel tennis internazionale prosegue con la splendida partita realizzata con Holge Rune. Quest’ultimo è stato battuto per tre set a uno (7-5, 3-6, 6-3, 6-2). Il prossimo avversario sarà Frances Tiafoe. Nel torneo del misto Sara Errani e Andrea Vavassori battono la coppia formata da Jiang-Galloway per 6-3, 7-5 e proseguono la competizione. Le parole di Lorenzo Musetti – Fonte supertennis. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Approfondimenti da altre fonti

Musetti stellare, si regala i quarti a Parigi: Rune steso in 4 set; Roland Garros 2025, le partite e gli orari di oggi: Musetti-Galan e Paolini-Tomljanovic i match da non perdere; Roland Garros 2025, Musetti e Paolini in campo: programma e orari tv; Diretta Musetti oggi, Roland Garros 2025 contro Galan live. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Roland Garros 2025, il programma di oggi: italiani in campo e dove vederli

Da msn.com: Tornano in campo anche oggi gli azzurri al Roland Garros 2025. Dopo la vittoria ieri in tarda serata di Lorenzo Musetti (8) contro il danese Holger Rune (10) ...

Roland Garros, Musetti batte Rune in 4 set e va ai quarti contro Tiafoe: “Sognavo di poter giocare così”

Scrive tg.la7.it: Altra grande prestazione di Lorenzo Musetti che accede ai quarti di finale del Roland Garros 2025, superando Holger Rune in quattro set con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-3, 6-2, in un match durato circa ...

Roland Garros, Musetti continua la sua corsa e conquista i Quarti di finale

Si legge su msn.com: PARIGI- Lorenzo Musetti continua la sua straordinaria corsa al Roland Garros 2025, conquistando i quarti di finale dopo una battaglia intensa contro Holger Rune, numero 10 ATP. ed ora affronterà il 27 ...