Roland Garros 2025 il programma di oggi | italiani in campo e dove vederli

Oggi il Roland Garros 2025 si accende con la carica degli azzurri! Dopo la splendida vittoria di Lorenzo Musetti, tocca a Jannik Sinner e al doppio Bolelli-Vavassori portare il tricolore in alto. Non dimentichiamo Jasmine Paolini, pronta a riscattarsi. Seguire le gesta dei nostri tennisti è un modo per sentirci tutti uniti, proprio nel cuore di un torneo che celebra la grande passione per il tennis. Non perderti nemmeno un colpo!

Tornano in campo anche oggi gli azzurri al Roland Garros 2025. Dopo la vittoria ieri in tarda serata di Lorenzo Musetti (8) contro il danese Holger Rune (10) in quattro set, con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-3, 6-2, oggi tocca di nuovo a Jannik Sinner e anche al doppio azzurro Bolelli-Vavassori. In campo oggi anche Jasmine Paolini che, dopo la sconfitta di ieri in singolare, dove è stata eliminata da Elina Svitolina in tre set per 4-6, 7-6, 6-1, giocherà in doppio con Sara Errani. Gli azzurri in campo oggi . Sinner-Rublev (ore 20.25). DOPPIO. BolelliVavassori contro EbdenPeers (ore 12.30). ErraniPaolini contro Haddad MaiaSiegemund (ore 12.

