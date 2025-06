Roland Garros 2025 Errani-Paolini da manuale | si prendono la semifinale vincendo in due set

Sara Errani e Jasmine Paolini scrivono un'altra pagina di storia al Roland Garros 2025, conquistando la semifinale con una prestazione da manuale. Con il punteggio di 6-4, 6-3, le campionesse olimpiche dimostrano che il tennis italiano continua a brillare sulla scena internazionale. Questo trionfo si inserisce in un trend crescente di successo azzurro negli sport di racchetta. Non perdere l’occasione di seguire il cammino verso la finale!

Parigi, 2 giugno 2025 – E si prendono la semifinale Sara Errani e Jasmine Paolini al Roland Garros 2025. Il torneo di doppio femminile vede le Azzurre proseguire il cammino sul rosso di Parigi. Il risultato finale a favore delle campionesse olimpiche, che hanno vinto con Haddad MaiaSiegemund, è stato quello di 6-4, 6-3. Foto Fitp Tennis – Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Addio al singolare per Sara Errani: “È stata la mia ultima partita”; Parigi, doppio donne: Errani/Paolini, esordio vincente; Roland Garros 2025, Errani: “Non smetto di piangere, è l’ultima partita nel singolo”; Tennis: Jasmine Paolini al Roland Garros per inseguire il sogno di vincere uno Slam. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Roland Garros: Errani-Paolini ai quarti nel doppio. Sinner celebra in campo con Rublev un anno da n.1

Come scrive ansa.it: Vittoria in due set delle azzurre su Haddad Maia-Siegemund Sorpresa Boisson, la n.361 elimina la n.3 Pegula. Djokovic vince ancora, ai quarti contro Zverev (ANSA) ...

Roland Garros, Errani-Paolini non si fermano e volano ai quarti

Riporta informazione.it: Si allunga ad otto la striscia di vittorie consecutive di Sara Errani e Jasmine Paolini approdate nei quarti del doppio al Roland Garros, secondo Slam del 2025 (56.352.000 euro di montepremi) in corso ...

Roland Garros, doppio misto: Sara Errani e Andrea Vavassori in semifinale pur senza giocare

Lo riporta msn.com: Il forfait di Olivia Nicholls e Henry Pattern appena prima del previsto quarto di finale garantisce la qualificazione ai due italiani.