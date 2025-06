Roland Garros 2025 Errani-Paolini da manuale | si prendono i quarti vincendo in due set

Sara Errani e Jasmine Paolini stanno scrivendo una nuova pagina della storia del tennis italiano al Roland Garros 2025! Con una vittoria da manuale in due set, le nostre campionesse si qualificano per i quarti di finale, dimostrando che il talento italiano brilla sempre di più sulla terra rossa di Parigi. Un successo che non solo celebra il talento, ma rafforza l'onda lunga di un movimento tennistico in crescita! ????

Parigi, 2 giugno 2025 – E si prendono i quarti di finale Sara Errani e Jasmine Paolini al Roland Garros 2025. Il torneo di doppio femminile vede le Azzurre proseguire il cammino sul rosso di Parigi. Il risultato finale a favore delle campionesse olimpiche, che hanno vinto con Haddad MaiaSiegemund, è stato quello di 6-4, 6-3. Nel doppio misto, la stessa Errani con Andrea Vavassori, conquista invece la semifinale del torneo specifico vincendo sulla coppia NichollsPatten. Foto Fitp Tennis – Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l'elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

