Roland Garros 2025 Errani-Paolini ai quarti nel doppio femminile

Le azzurre Jasmine Paolini e Sara Errani brillano ai quarti di finale del doppio femminile al Roland Garros 2025, superando la coppia brasiliano-tedesca in un’ora e mezza di gioco avvincente. Dopo un periodo di alti e bassi, questa vittoria rappresenta una rinascita per Paolini, mentre Errani continua a dimostrare il suo talento nel circuito. In un anno di grande fermento per il tennis femminile, l'Italia torna a far sentire la sua voce!

Jasmine Paolini e Sara Errani conquistano i quarti di finale del torneo di doppio femminile al Roland Garros 2025. Le azzurre hanno sconfitto la coppia formata dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia e dalla tedesca Laura Siegemund con il punteggio di 6-4, 6-3 in poco più di un’ora e mezza. Per Paolini vittoria dopo la delusione. Per Jasmine Paolini, numero 4 del mondo, è una rivincita immediata dopo l’eliminazione agli ottavi di finale nel torneo di singolare, domenica, ad opera dell’ucraina Elina Svitolina, attuale numero 13. Il trionfo a Roma. Errani e Paolini sono reduci dal trionfo sulla terra rossa agli Internazionali d’Italia, a Roma, nei giorni scorsi e sono tra le favorite anche per lo Slam parigino. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roland Garros 2025, Errani-Paolini ai quarti nel doppio femminile

