Roland Garros 2025 Djokovic fa 100 | schianta Norrie e vola ai quarti contro Zverev

Novak Djokovic scrive la storia al Roland Garros 2025, raggiungendo un incredibile traguardo: 100 vittorie nella capitale del tennis. Schiantando Cameron Norrie con un netto 6-2, 6-3, 6-2, il campione serbo si prepara a sfidare Zverev nei quarti. In un'epoca in cui il tennis sta vivendo una rivoluzione con volti nuovi, Djokovic continua a dimostrare che l’esperienza e la determinazione possono ancora regnare sovrane. R

Novak Djokovic ha raggiunto un traguardo storico al Roland Garros 2025, conquistando la sua 100ª vittoria nel torneo parigino grazie a un convincente successo su Cameron Norrie con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-2. Con questa vittoria, Djokovic diventa il secondo uomo nella storia a raggiungere le 100 vittorie al Roland Garros, dopo Rafael Nadal che ne conta 112. Il serbo, attuale numero 6 del mondo, ha dominato l'incontro contro Norrie, mostrando solidità e determinazione. Nonostante una stagione su terra battuta non brillante, Djokovic ha ritrovato la forma migliore proprio a Parigi, dove non ha ancora perso un set in questo torneo.

