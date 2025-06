Roland Garros 2025 Bublik elimina a sorpresa Draper! Sarà Djokovic-Zverev ai quarti

Il Roland Garros 2025 sorprende ancora: Bublik elimina Draper e Zverev avanza senza colpo ferire. Ora, il grande atteso è l’incontro tra Zverev e Djokovic, un duello che promette emozioni forti, in un torneo che sta regalando colpi di scena inaspettati. La lotta per il titolo si fa incandescente, con giovani talenti pronti a sfidare i veterani. Sarà la rinascita di una nuova era nel tennis? Non perdetevi i prossimi match

Il torneo di singolare maschile del Roland Garros completa gli ottavi di finale con la disputa dei match valevoli per la parte bassa del tabellone. Alexander Zverev approfitta del ritiro di Griekspoor per superare il turno e guadagnarsi la sfida contro Novak Djokovic, vincitore in tre set su Cameron Norrie. Continua, e non sembra avere alcuna voglia di terminare, la splendida favola di Alexander Bublik. Il kazako, dopo aver perso il primo set, esce prepotentemente alla distanza, piega 5-7 6-3 6-2 6-4, in due ore e trentaquattro minuti, Jack Draper, testa di serie numero 5, e conquista, per la prima volta in carriera, i quarti di finale di un torneo dello Slam.