Il sogno di Bolelli e Vavassori al Roland Garros 2025 termina agli ottavi, dopo una battaglia contro i campioni olimpici Ebden e Peers. Nonostante una grande partenza, il duo azzurro ha ceduto in un match avvincente. Un risultato che riporta alla mente l'importanza della preparazione e della resilienza nel tennis, proprio mentre il mondo sportivo si prepara per eventi sempre più competitivi. Riusciranno a rialzarsi per la prossima sfida?

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori al Roland Garros 2025. I finalisti dell’anno scorso si sono arresi ai campioni olimpici Matthew EbdenJohn Peers in due set con il punteggio di 6-2 7-6 dopo un’ora e cinquantadue minuti di gioco. Una sfida sicuramente complicata per i due azzurri, che si sono trovati di fronte una coppia decisamente esperta e che su questi campi era riuscita a conquistare una storica medaglia d’oro alle Olimpiadi. Non sono bastati a BolelliVavassori i cinque ace contro i tre degli avversari, che hanno pure commesso quattro doppi falli contro il solo della coppia italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025: Bolelli/Vavassori si arrendono ai campioni olimpici Ebden/Peers

