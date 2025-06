Rogo nella notte incendiata auto parcheggiata in strada

Notte di paura a Padula Scalo, dove un incendio ha avvolto una Fiat Panda parcheggiata. Le fiamme, che sono scoppiate poco dopo le 22, hanno messo in allerta i residenti e rischiato di coinvolgere un'altra auto nelle vicinanze. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e il crescente fenomeno degli incendi dolosi nelle aree urbane. Un richiamo urgente a vigilare e proteggere i nostri beni, ma soprattutto la nostra comunità.

Auto a fuoco, ieri sera poco dopo le 22, a Padula Scalo. A prendere fuoco una Fiat Panda, sulla quale sono stati svolti tutti gli accertamenti del caso. Le fiamme hanno rischiato di creare seri danni anche ad un'altra auto, in sosta, nelle vicinanze. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di.

