Torino si prepara a vivere un'esperienza sonora senza precedenti con "Jazz is Dead", un evento che fonde ritmi di rock e jazz in una celebrazione di creatività. Lunedì il Bunker ospiterà artisti come Mad Professor e Ghost Dubs, mentre martedì il caldo groove dei Fazi infiammerà lo Ziggy. Questo è più di un semplice concerto; è un viaggio tra le nuove sonorità che stanno ridefinendo la musica contemporanea. Non perdere l'occasione di essere parte di questa rivoluzione!

Lunedì. Al Bunker per Jazz is Dead! suonano: Teeta + Galas, Timpani Music Forum, Ghost Dubs, Mad Professor, The Bug Presents Machine, Cortex Light. Allo Spazio 211 si esibiscono gli Alan Sparhawki. Martedì. Allo Ziggy sono di scena i Fazi. Al Blah Blah suonano Le Syndicat Electronique. All’Hiroshima Mon Amour si esibisce Giulia Mei. Mercoledì. All’Osteria Rabezzana . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Rock Jazz e dintorni a Torino: Jazz is Dead!

Leggi anche Rock, funk, jazz, fusion project: Cfq Quartet con Vito Vignola al Suburbio - Venerdì al Suburbio, non perdere la serata speciale di Friday Jazz con il CFQ Quartet, un gruppo nato nel 2013 che unisce rock, funk, jazz fusion e musica pop.

