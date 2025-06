Rock e ' boccali' sotto le stelle | il weekend falconarese si accende con Castelferretti birra ' n' roll

Questo weekend, Falconara Marittima si trasforma nella capitale del divertimento con “Castelferretti Birra ‘n’roll”! Il 7 e 8 giugno, le piazze della Libertà e Albertelli si riempiranno di birra artigianale, musica dal vivo e gustoso street food. Un evento imperdibile che non solo celebra la cultura della birra, ma sostiene anche iniziative locali. Non perdere l'occasione di vivere una serata indimenticabile sotto le stelle!

