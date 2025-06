Robur | al via la preparazione per la Coppa Italia e il nuovo campionato

La Robur si prepara a un mese cruciale, pronto a confrontarsi con le emozioni della Coppa Italia e dell'inizio del campionato. Con il primo turno in programma intorno al 20 agosto, le aspettative sono alte! Questo periodo di preparazione non è solo un test atletico, ma anche un momento di crescita collettiva, dove la squadra affina strategie e unisce le forze. Sarà l’occasione perfetta per sognare in grande!

È iniziato ieri un mese importante per la Robur, l’ultimo di preparazione e organizzazione visto che poi a luglio (realisticamente intorno a metà mese) la squadra si ritroverà in città per iniziare la preparazione in vista della Coppa Italia di categoria, che solitamente si gioca, col primo turno, verso il 20 di agosto, e soprattutto dell’inizio del campionato le cui date e gironi sono ancora sconosciute. A maggior ragione avendo scelto un tecnico con una identità tattica fortissima, servirà del tempo affinché la rosa del nuovo Siena apprenda i dettami del duo Bellazzini (nella foto) -Lelli e che cosa il nuovo staff chiederà ai calciatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Robur: al via la preparazione per la Coppa Italia e il nuovo campionato

