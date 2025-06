Robot umanoidi | sempre più presenti nelle catene di montaggio industriali

I robot umanoidi stanno rivoluzionando il mondo dell'industria, cambiando radicalmente le catene di montaggio. Con il nuovo Figure 02 che supera la prova nei compiti di precisione, ci troviamo davanti a una nuova era di produzione automatizzata. Questo trend non solo aumenta l'efficienza, ma apre anche un dibattito sul futuro del lavoro e della creatività umana. Siamo pronti ad abbracciare questa trasformazione? La risposta potrebbe definirci!

La presenza di robot umanoidi nelle catene di montaggio non è più solo un'ipotesi futuristica. Un recente video diffuso prima di un annuncio ufficiale del CEO di Figure mostra il robot Figure 02 impegnato in compiti di precisione: recupera componenti metallici da un ripiano mobile e li posiziona su una saldatrice.

Leggi anche Cina, torneo di boxe tra robot umanoidi: gli ‘allenamenti’ - A Hangzhou, in Cina orientale, domenica si terrà un torneo di boxe tra robot umanoidi. Gli 'allenamenti' tra i robot mostrano movimenti di pugni, ganci e calci, simbolo dell'avanzamento tecnologico nel campo della robotica e dell'intelligenza artificiale, aprendo nuove frontiere nelle competizioni tra macchine e nell'innovazione robotica.

