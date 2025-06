Roberto Paglicci trionfa ai Mondiali Master di Karate | oro individuale e bronzo a squadre a Taipei

Roberto Paglicci scrive una pagina di storia per il karate italiano! A Taipei, il portacolori dell’Arezzo Karate 1979 ha conquistato l'oro individuale e il bronzo a squadre ai mondiali master. Un trionfo che non solo celebra l’eccezionale talento di Roberto, ma anche la crescente attenzione verso lo sport tra le generazioni più mature. In un’epoca in cui il benessere fisico è fondamentale, i successi di Paglicci sono un’ispirazione per tutti!

traordinario risultato per Roberto Paglicci, portacolori dell’Arezzo Karate 1979, che è salito sul tetto del mondo conquistando la medaglia d’oro ai World Master Games di Taipei, prestigiosa manifestazione internazionale riservata agli atleti over 36. L’aretino ha dominato nella categoria Master C -75 kg di Kumite (combattimento), centrando il titolo di campione del mondo individuale, e ha aggiunto al suo palmarès anche una medaglia di bronzo nella competizione a squadre, difendendo i colori della nazionale italiana. Classe 1969, Paglicci ha affrontato questa prima esperienza mondiale con l’obiettivo di misurarsi con i migliori atleti senior provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Roberto Paglicci trionfa ai Mondiali Master di Karate: oro individuale e bronzo a squadre a Taipei

