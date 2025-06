Roberto Baggio | Conobbi mia moglie a 15 anni alla vigilia della mia partenza per il primo ritiro con il Vicenza calcio

Roberto Baggio, simbolo del calcio italiano, rivela un amore che ha saputo resistere alla prova del tempo. Conosciuta a soli 15 anni, la moglie Andreina ha conquistato il cuore del campione, sfidando le incertezze iniziali. Un racconto che ci ricorda come le storie d'amore possano crescere e fiorire anche nei momenti più difficili, proprio come il calcio stesso. Un colpo di fulmine che dura da quattro decenni!

L'ex calciatore si è fatto intervistare dai suoi figli, rievocando il colpo di fulmine per Andreina, con la quale festeggia 40 anni di amore e 34 di matrimonio. E pensare che lei, all'inizio, non era convinta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Roberto Baggio: «Conobbi mia moglie a 15 anni, alla vigilia della mia partenza per il primo ritiro con il Vicenza calcio»

