Roberto Antonelli il Dustin Hoffman del Milan | Tutta colpa di Albertosi il soprannome me lo ha dato lui Ero un 9 e mezzo in attacco sapevo fare tutto Liedholm era scaramantico mi ha mandato da un mago…

Roberto Antonelli, il "Dustin Hoffman" del Milan, rivela aneddoti affascinanti dei gloriosi anni '70. Soprannominato così da Albertosi, l'ex attaccante ricorda la sua versatilità e l'affetto dei tifosi. In un'epoca in cui il calcio richiede sempre più personalità e carisma, la sua storia ci ricorda quanto sia fondamentale l'impegno e l’anima che un giocatore mette in campo. Un inno alla passione sportiva che non smette mai di emozionare

Milan, le parole dell'ex attaccante degli anni '70 Roberto Antonelli, soprannominato 'Dustin Hoffman' e molto amato dai tifosi rossoneri Quando pensi a certi attaccanti che hanno lasciato un segno nel cuore dei tifosi, magari non sempre con caterve di gol da copertina ma con un impegno che trasudava da ogni singola giocata, il nome di

