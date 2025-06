Robert Mapplethorpe | la sua arte fotografica in mostra a Venezia

Robert Mapplethorpe, maestro della fotografia audace, arriva a Venezia con una retrospettiva imperdibile. Fino al 6 gennaio 2026, le Stanze della Fotografia ospitano oltre 200 opere che esplorano la bellezza e la provocazione. In un'epoca in cui l'arte continua a sfidare le convenzioni, i suoi nudi e ritratti ci invitano a riflettere sulla nostra percezione del corpo e dell'identitĂ . Non perdere l'occasione di immergerti in questo viaggio visivo

Sono le Stanze della Fotografia di Venezia ad ospitare (sino al 6 gennaio 2026) una grande retrospettiva dedicata a Robert Mapplethorpe, fotografo americano fra i piĂą iconici ed audaci del panorama artistico contemporaneo. Dai suoi celebri nudi agli altrettanto celebri ritratti, esposti oltre 200 scatti, alcuni dei quali presentati in Italia per la prima volta. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Robert Mapplethorpe: la sua arte fotografica in mostra a Venezia

Cosa riportano altre fonti

6 mostre d’arte contemporanea da non perdere a giugno 2025; Tropea, Giacomo Visconti e Rey Sciutto ospiti nel gran finale della rassegna letteraria “Paride”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Dieci cose da sapere su Robert Mapplethorpe

Secondo finestresullarte.info: Ecco allora dieci cose da sapere su Robert Mapplethorpe in un percorso attraverso l’esperienza del classico, l’ideale di bellezza e la ricerca della rappresentazione del desiderio, tre chiavi di ...

Mapplethorpe non è più uno scandalo

Segnala repubblica.it: Trentatré anni dopo la pionieristica mostra curata da Germano Celant, le opere del fotografo tornano a Venezia. E sono ormai un classico ...

Robert Mapplethorpe

Come scrive mam-e.it: confermando la sua posizione di rilievo nella storia dell’arte contemporanea. Conclusioni: Robert Mapplethorpe ha ridefinito il ruolo della fotografia come mezzo artistico, spingendo i limiti della ...