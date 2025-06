Rob liefeld lavora su superman nonostante la resistenza di dc

Rob Liefeld, il genio dietro Deadpool, punta a reinventare Superman! Nonostante l'opposizione di DC, il disegnatore ha in mente un progetto audace, ma attende il 2034 per liberare la sua creatività nel dominio pubblico. Questo segna un momento cruciale nel fumetto, dove il cambiamento e l'innovazione possono ridefinire icone storiche. Riuscirà Liefeld a dare una nuova luce a un eroe senza tempo? La curiosità è alle stelle!

progetti futuri di rob liefeld: un’idea per un superman inedito. Rob Liefeld, noto creatore di Deadpool, ha espresso l’intenzione di realizzare una storia dedicata a Superman, prevista solo quando i diritti del personaggio entreranno nel dominio pubblico nel 2034. La sua recente separazione da Marvel Comics non ha spento le sue ambizioni, che si concentrano su progetti che potrebbero vedere la luce in futuro, anche al di fuori delle tradizionali case editrici. la visione di liefeld sul futuro di superman. un progetto in attesa di tempi migliori. Durante la partecipazione al podcast “Millar Time”, condotto dal collega e scrittore Mark Millar, Liefeld ha condiviso alcuni dettagli sulle sue aspirazioni riguardo a un possibile racconto su Superman. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Rob liefeld lavora su superman nonostante la resistenza di dc

