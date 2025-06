Rivoluzione Napoli tante cessioni in ballo | chi lascerà l’azzurro

Il mercato estivo si preannuncia un crocevia cruciale per il Napoli: tra cessioni e nuovi innesti, il futuro degli azzurri è in bilico. In un calcio che sta puntando sempre di più su investimenti strategici, quali giocatori potrebbero lasciare il club e quali sorprese ci riserverà la dirigenza? La caccia allo Scudetto si fa bollente e ogni mossa potrebbe rivelarsi decisiva. Non perdere l'analisi delle possibili partenze!

Non solo i movimenti in entrata: in casa Napoli si pensa a quelle che possono essere le operazioni in uscita in occasione del mercato estivo. Un’estate davvero importante è quella alle porte per il Napoli, chiamato a rinforzare il proprio organico per mettersi nelle condizioni di difendere lo Scudetto appena conquistato e non solo. L’aspirazione del club azzurro è anche quella di ben figurare in Champions League, competizione in cui la società partenopea fa il suo ritorno dopo un anno di assenza. Per questo, sono tanti i nomi accostati al Napoli, compreso anche Kevin De Bruyne che, invece, è tutt’altro che una banale voce di calciomercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Rivoluzione Napoli, tante cessioni in ballo: chi lascerà l’azzurro

Leggi anche Rivoluzione Napoli, via per 30 milioni: Conte spiazzato - Il Napoli è pronto a vivere una vera e propria rivoluzione, con un giocatore in procinto di lasciare il club per 30 milioni di euro.

Le notizie più recenti da fonti esterne

CdS - Rivoluzione Napoli a centrocampo: Billing non verrà riscattato, previsti altri 3 addii. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il Napoli riparte da Manna, sarà rivoluzione: cessione record e 8 addii

Si legge su calciomercato.it: Rivoluzione estiva ... un quadro delle cessioni previste nel giro delle prossime calde settimane. Come accaduto nell’estate che ha portato allo Scudetto, il Napoli potrebbe avviare una ...

Napoli: cessione Anguissa, cosa c’è sotto

Lo riporta napolicalciolive.com: In casa Napoli tiene ancora ... importante di una sua cessione ed ora andiamo a scoprire che cosa c’è realmente sotto su queste voci. Gli azzurri non si fermano e continuano a lavorare senza sosta in ...

La rivoluzione in difesa passa anche dalle cessioni: i giocatori in uscita dal Napoli

Scrive msn.com: La rivoluzione che ha in mente Antonio Conte per risollevare le sorti del Napoli partirà dalla difesa, reparto che nella scorsa stagione ha fatto acqua da tutte le parti. Il tecnico salentino ha ...