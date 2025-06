Rivoluzione in F1 | imposto il tetto massimo su stipendi dei piloti | Guadagneranno quanto i meccanici

Rivoluzione in Formula 1: il tetto massimo sugli stipendi dei piloti cambia le regole del gioco. Da ora in poi, guadagneranno quanto i meccanici! Questa mossa mira a riequilibrare il panorama economico, creando opportunità per talenti emergenti e rendendo il Circus più competitivo. Mentre Oscar Piastri conquista le piste, la vera sfida si gioca nei bilanci delle squadre. Chi sarà pronto a cogliere questa nuova era?

Rivoluzione in F1: imposto il tetto massimo su stipendi dei piloti Guadagneranno quanto i meccanici Le prestazioni in pista non bastano più: la Federazione mette nel mirino l'equilibrio economico tra i protagonisti del Circus. Oscar Piastri brilla al Montmeló, ma fuori dalla pista si apre una battaglia ben più accesa. Il weekend del GP di Spagna si accende già dalle Prove Libere 2, dove Oscar Piastri sorprende tutti firmando il miglior tempo in 1'12''760. L'australiano della McLaren, veloce e costante, si impone su George Russell e Max Verstappen, confermando l'ottimo stato di forma della MCL39, capace di adattarsi perfettamente alle caratteristiche del tracciato catalano nonostante l'introduzione dell'ala anteriore più rigida.

