Rivoluzione estiva | occhi su Leao e De Bruyne per il nuovo corso europeo

L'estate si preannuncia scoppiettante per il Napoli, pronto a stravolgere la propria rosa con nomi da top club europeo. Leao e De Bruyne sono nel mirino, simboli di una nuova era all'insegna dell'ambizione. Con l'Europa che offre sempre più opportunità, il club partenopeo punta a consolidare il proprio posto tra le élite. Non è solo un mercato, ma una vera e propria rivoluzione calcistica! Rimanete sintonizzati per scoprire i dettagli.

Il Napoli si prepara a un’estate di grandi manovre sul mercato, con . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Rivoluzione estiva: occhi su Leao e De Bruyne per il nuovo corso europeo

Cosa riportano altre fonti

Rivoluzione estiva: occhi su Leao e De Bruyne per il nuovo corso europeo

Da forzazzurri.net: ForzAzzurri.net - Rivoluzione estiva: occhi su Leao e De Bruyne per il nuovo corso europeo Il Napoli si prepara a un’estate di grandi manovre sul mercato, con trattative ...

Scossa Milan: Leao verso l’addio, ma arriva una stella galattica! Tifosi senza parole

Scrive notiziemilan.it: La dirigenza rossonera, chiamata a una rivoluzione estiva per rilanciare il progetto ... una sfida tra colossi Le big d’Europa non hanno perso tempo e hanno già messo gli occhi su Rafael Leão. Il ...

Addio Milan, grazie di tutto | Il mio ciclo qua è finito: LEAO LASCIA I ROSSONERI, FUTURO DECISO

Da ternananews.it: Nonostante il contratto fino al 2028, il futuro di Rafa Leao potrebbe essere lontano dai color rossoneri. Una stagione iniziata male e conclusa ancora peggio. Nonostante la rivoluzione estiva e ...