Rivoluzione digitale a Udine | ecco come le imprese cambieranno la nostra vita quotidiana

Udine si prepara a scrivere una nuova pagina nel libro dell'innovazione! L'evento del 3 giugno, nella storica Sala Ajace, non è solo un contest: è la scintilla che accenderà la trasformazione digitale delle imprese e della Pubblica Amministrazione. Un cambiamento che promette di semplificare la vita quotidiana di tutti noi. Scopri come l’innovazione sta per diventare parte integrante della nostra routine! Non perdere l'occasione di essere parte di questa rivoluzione.

Udine si prepara a diventare il cuore pulsante dell'innovazione digitale in Friuli Venezia Giulia. Martedì 3 giugno, a partire dalle ore 11, la suggestiva Sala Ajace di Palazzo D'Aronco ospiterà l'evento finale di un ambizioso contest che mira a rivoluzionare la Pubblica Amministrazione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Rivoluzione digitale a Udine: ecco come le imprese cambieranno la nostra vita quotidiana

Leggi anche Dalla tradizione campana alla rivoluzione digitale del gusto - Dalla tradizione campana alla rivoluzione digitale del gusto: Madò rappresenta l’incontro tra l'autenticità della dolciaria italiana e l'innovazione tecnologica.

Approfondimenti da altre fonti

Rivoluzione digitale a Udine: ecco come le imprese cambieranno la nostra vita quotidiana; A Giulia Sut il premio di laurea Piero Villotta. 🔗Cosa riportano altre fonti

EconomixLab, la rivoluzione digitale al servizio delle imprese

Riporta ansa.it: Un territorio, le sue imprese e la rivoluzione digitale. Torna EconomixLab l'appuntamento promosso da La Prealpina e da PwC che quest'anno, indagherà su come utilizzare la marea di dati che la ...

Etica, impresa e rivoluzione digitale

Secondo ilsole24ore.com: Rivoluzione digitale Negli ultimi anni, l’urgenza di una riflessione ulteriore su etica e impresa parte anche dal presupposto che il mondo del business sia stato profondamente cambiato non solo ...

L'intelligenza artificiale nelle imprese italiane: rivoluzione digitale o promessa incompiuta?

Riporta msn.com: IA nelle imprese italiane, rivoluzione digitale o promessa incompiuta? L'analisi a raggi X tra luci e ombre L'intelligenza artificiale sta trasformando il modo di fare impresa a livello globale ...