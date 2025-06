Ritrovato senza vita Stefano Pegoraro | il 33enne scomparso da giorni corpo recuperato sul Sengio Alto

Tragedia ad Arzignano: dopo giorni di angoscia, il corpo di Stefano Pegoraro, 33 anni, è stato trovato sul Sengio Alto. La notizia ha scosso una comunità già colpita dalla crescente preoccupazione per la sicurezza e la scomparsa di persone. Questo triste evento mette in luce l'importanza della prevenzione e della sensibilizzazione, ricordandoci quanto sia fondamentale restare uniti nei momenti difficili. Una storia che ci invita a riflettere e a non perdere mai di vista il nostro prossimo.

Arzignano, il drammatico ritrovamento dopo sei giorni di ricerche intense. Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda di Stefano Pegoraro, il 33enne di Arzignano (Vicenza) di cui si erano perse le tracce dal 26 maggio 2025. Dopo sei giorni di ricerche serrate, condotte da decine di uomini a terra e dall’alto, il suo corpo è stato rinvenuto questa mattina in fondo a un canalone sul versante vicentino del Sengio Alto, in località Le Due Sorelle. Il tragico epilogo è avvenuto dopo che alcuni passanti avevano notato degli effetti personali abbandonati sotto una parete rocciosa, facendo scattare subito una nuova fase di ispezione mirata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Ritrovato senza vita Stefano Pegoraro: il 33enne scomparso da giorni, corpo recuperato sul Sengio Alto

