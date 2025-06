Ritrovato senza vita il 33enne disperso da una settimana nel vicentino

È una notizia che colpisce e fa riflettere: Stefano Pegoraro, il 33enne disperso nel vicentino, è stato ritrovato senza vita. La sua scomparsa ha acceso i riflettori su un tema sempre più attuale: la sicurezza nelle escursioni in montagna. In un periodo in cui l'amore per la natura cresce, è fondamentale ricordare l'importanza di affrontare la montagna con prudenza e preparazione. Non sottovalutiamo mai i segnali dell’ambiente!

È stato ritrovato senza vita Stefano Pegoraro, 33enne di Arzignano (Vicenza) di cui non si avevano più notizie da lunedì scorso e le cui ricerche erano state avviate quando ne era stata rinvenuta l’auto parcheggiata al rifugio Campogrosso, sul versante vicentino del Sengio Alto, nelle piccole Dolomiti. L’area intorno al rifugio era stata setacciata con l’ausilio di elicotteri, cani e droni, ma senza esito. Questa mattina alcuni passanti hanno rinvenuto alcuni effetti personali dell’uomo sotto la parete in località Le due sorelle, sul versante vicentino del Sengio Alto, nelle piccole Dolomiti. Le squadre del Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno unitamente alle altre stazioni della delegazione Prealpi Venete e ai Vigili del fuoco si sono quindi portate sul posto, avviando le ricerche anche con l’uso di droni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ritrovato senza vita il 33enne disperso da una settimana nel vicentino

