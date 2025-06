Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 3 giugno 2025 | Paca ricatta Gracia La Molina è in crisi!

Il 3 giugno 2025, “Ritorno a Las Sabinas” promette colpi di scena avvincenti! Gracia si trova in una spirale di ricatti da parte di Donna Paca, mentre Manuela è quasi pronta a svelare un mistero avvincente: chi ha avvelenato la riserva idrica di Don Emilio? In un contesto sempre più attuale, dove la lotta per il potere e la verità è tema centrale, non perdere l'appuntamento con questa soap che tiene tutti con il fiato

Nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 3 giugno 2025 su Rai1 vedremo Gracia cedere ai ricatti di Donna Paca mentre Manuela sarà vicina a scoprire chi ha avvelenato la riserva idrica di Don Emilio ma. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 3 giugno 2025: Paca ricatta Gracia. La Molina è in crisi!

Leggi anche Ritorno a Las Sabinas rinviata al 19 maggio per eventi religiosi, Conclave e impegni Rai - Il debutto della nuova fiction "Ritorno a Las Sabinas" è stato rinviato al 19 maggio, a causa di eventi religiosi, del conclave e di impegni legati a Rai.

