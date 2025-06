Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 3 giugno | il ricatto di Paca e la scelta dolorosa di Gracia

Il 3 giugno, il dramma di "Ritorno a Las Sabinas" si intensifica! Gracia deve affrontare un doloroso bivio, mentre Paca trama per salvare il matrimonio della figlia. In un contesto sempre più complesso, le scelte difficili diventano il fulcro delle emozioni. Non perdere l’episodio di domani alle 16:00 su Rai 1: sarà un momento cruciale che ti lascerà col fiato sospeso. La soap continua a catturare il cuore degli spettatori!

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: mentre la Utrera trama per salvare le nozze di sua figlia, Gracia si trova davanti a un bivio che potrebbe distruggere la sua felicità . Ritorno a Las Sabinas prosegue domani martedì 3 giugno con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: un'indagine rischiosa porta Manuela molto vicina al colpevole. Nell'episodio precedente Il fidanzamento tra Esther e Miguel attraversa un momento difficile dopo il ritorno a Las Sabinas di Gracia, una vecchia fiamma del Mellado. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 3 giugno: il ricatto di Paca e la scelta dolorosa di Gracia

