Ritorna il maltempo a Monza e Brianza è allerta gialla | in arrivo forti temporali

Giugno si apre con un cielo tempestoso a Monza e Brianza! Forte maltempo in arrivo, con allerta gialla per oggi e domani. La stagione estiva, che prometteva sole e calore, ci sorprende con instabilità. Un promemoria che la natura ha sempre il sopravvento: prepariamoci a cambiamenti improvvisi! Sarà interessante vedere come questi eventi influenzeranno le attività all’aperto, già programmate da molti. Restate sintonizzati!

Il mese di giugno inizia sotto il segno dell’instabilità. Oggi, lunedì 2 giugno, e domani, martedì 3 giugno, è allerta gialla a Monza e in Brianza per l'arrivo di forti temporali. Dalla protezione civile della Regione Lombardia informano che in questa seconda parte del giorno della Festa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Ritorna il maltempo, a Monza e Brianza è allerta gialla: in arrivo forti temporali

Leggi anche Meteo Italia – Martedì 20 Maggio: Ritorna il maltempo al Centro-Nord, caldo al Sud - Il maltempo torna a colpire il Centro-Nord Italia il 20 maggio, con piogge e temporali causati da una perturbazione atlantica.

Ne parlano su altre fonti

Notte di forti temporali (e anche grandine): continua l'allerta gialla a Monza e in Brianza; Ancora maltempo, la Brianza massacrata dalla grandine. 🔗Cosa riportano altre fonti

Maltempo a Monza, allerta meteo e temporali: ecco cosa ci aspetta fino a giovedì

Da monza-news.it: Allerta meteo in Lombardia: tra lunedì e giovedì Monza sarà interessata da piogge, temporali e possibili grandinate. Ecco i dettagli g ...

Notte di forti temporali (e anche grandine): continua l'allerta gialla a Monza e in Brianza

Scrive monzatoday.it: L’allerta gialla è scattata ieri. La Regione Lombardia aveva diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico a partire dalle 21 d ieri sera, e in vigore fino alle 14 di oggi, martedì 27 maggio.

Maltempo in Brianza: chiuso il parco di Monza, sott’acqua la “Bananina”

Si legge su ilgiorno.it: Monza, 3 novembre 2023 – Emergenza maltempo, chiude il Parco di Monza ... Nel resto della Brianza le pesanti piogge della notte hanno provocato diversi allagamenti, la "Bananina” tra ...